Cellai: “Lo stadio a Campi non è incompatibile con l’aeroporto. Nardella recuperi il tempo sprecato con la Mercafir”

Jacopo Cellai, Capogruppo di Forza Italia in Comune, ha parlato così a Lady Radio: “Lo stadio a Campi Bisenzio non è incompatibile con il nuovo stadio della Fiorentina. Lo ha detto in passato anche Emiliano Fossi ed è stato confermata da un’interrogazione depositata dal Capogruppo Paolo Gandola. Nardella ha perso tempo sulla Mercafir, ora deve recuperare agevolando Commisso e la Fiorentina in qualche modo. E’ importante ripartire anche col calcio. Il problema non è solo il professionismo, dobbiamo stare vicino alle società sportive del nostro territorio che svolgono una funzione sociale davvero importante”.

