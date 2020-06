Cellai: “Lo striscione “Io sto con Rocco” di Nardella? Non eravamo mai arrivati a un livello così imbarazzante. Sullo stadio sprecati dieci anni con la Mercafir”

Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Vecchio, Jacopo Cellai, intervenendo a Lady Radio è tornato sulla questione stadio della Fiorentina: “Abbiamo sempre detto che il progetto Mercafir non stava in piedi sia per i costi sia per gli spazi. Nessuno ha mai chiarito né i tempi, né le bonifiche, né i problemi eventuali con le falde acquifere. Soprattutto per gli eventi notturni e ci auguriamo che la Fiorentina giochi sempre di più di notte. L’amministrazione ha una responsabilità precisa sulla gestione superficiale della Mercafir. Il PD ha sprecato dieci anni. La domanda vera è: come mai Bologna, che ha uno stadio simile al nostro, è riuscita a sbloccare il progetto per rifare l’impianto? Forse l’amministrazione, che è comunque PD, ha saputo mettere insieme le ragioni dell’imprenditoria e la Soprintendenza. Nardella? Abbozzala con gli striscioni! Non eravamo mai arrivati a un livello così imbarazzante. Lo striscione “Io sto con Rocco” devono metterlo i tifosi”.

