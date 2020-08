Cellai: “STADIO? I comuni dovrebbero avere più libertà. Limitare la Soprintendenza su queste cose la ritengo una cosa giusta”

Il consigliere comunale di Firenze e Capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai ha parlato così a Lady Radio: “Penso che sia giusto il ragionamento di stabilire in maniera molto precisa chi è che decide che cosa. Questo è un problema molto grande che abbiamo qua in Italia. Non so se questi emendamenti saranno in grado di colpire al cuore della questione, ma credo che per uno STADIO di calcio sia giusto che i vincoli siano quelli essenziali. Sicuramente per il Franchi la torre di Maratona, ma per il resto penso che ci dovrebbe essere una grande libertà di scelta. Limitare la Soprintendenza su queste cose la ritengo una cosa giusta. Ad oggi non c’è chiarezza sulla riqualificazione del Franchi”.

