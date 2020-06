Cellai: “STADIO? La classe politica non si è dimostrata all’altezza. Il tempo perso dietro alla Mercafir poteva essere investito nel Franchi”

Il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai è intervenuto così a Contro Calcio Social Tv sulla questione STADIO: “Dietro alla Mercafir si è perso tantissimo tempo che poteva essere investito anche per quanto riguarda l’attuale STADIO. L’ipotesi Franchi durante l’era Della Valle non era mai emersa, poi l’amministrazione si è resa conto che l’ipotesi Mercafir non poteva andare avanti con le sue gambe. Ancora oggi siamo a discutere dei vincoli, anche se il tempo c’è stato e ci sarebbe ancora. Personamente ne faccio una questione da amministratore e non da tifosi. Se il problema sta nei vincoli e nei beni monumentali, si dovrebbe fare una certa pressione per modificare le leggi per mantenere solamente alcuni elementi. La classe politica per quanto riguarda lo STADIO non si è dimostrata all’altezza”.

