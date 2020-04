Cellino: “Ho ricevuto un’offerta importantissima per Tonali. Preferirei che restasse in Italia”

La Fiorentina, com’è noto, ha fatto almeno due tentativi con il Brescia per cercare di prendere il centrocampista Sandro Tonali. I viola però si sono trovati la strada sbarrata dal presidente delle ‘rondinelle’ Massimo Cellino. Un Cellino che è stato intervistato da Tuttosport e sullo stesso Tonali ha detto: “A gennaio una squadra importantissima è venuta da me dicendomi che voleva Tonali. Io non ho fatto cifre, ma soltanto una domanda: lo faresti giocare subito titolare in Champions League? La risposta è stata “te lo lascerei a Brescia fino a fine stagione”. E allora io gli ho detto: “Grazie, ma allora me lo tengo io del tutto e ne riparliamo a luglio”. A febbraio ho ricevuto un’altra offerta importantissima e non ho detto nulla con Tonali con l’intento di fargli una bella sorpresa a giugno. Il nome della squadra non posso dirlo, tanto purtroppo il Coronavirus ha cambiato tutto. Io preferirei che restasse in Italia”