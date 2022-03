Centesimo trimestre in fila in positivo per Mediacom. Commisso: “Non ci saremmo mai aspettati di raggiungere questo livello, non smetterò di andare avanti”

Arrivano buone notizie per la Mediacom. L’azienda del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, infatti, ha registrato il centesimo trimestre di fila in positivo per quanto riguarda la crescita dei ricavi. Si tratta di un risultato di assoluto livello, che hanno soltanto poche altre aziende. Mediacom ha chiuso il quarto trimestre con 561,9 milioni di dollari di ricavi totali, in aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente.

Il presidente Rocco Commisso ha espresso tutta la sua gioia per questi risultati: “Non ci saremmo mai aspettati di raggiungere questo livello”. A distanza di ventisei anni dalla sua fondazione, Mediacom ha 2,6 milioni di clienti negli Stati Uniti. “Dal 2001 abbiamo perso tanti clienti, ma nonostante questo siamo riusciti a triplicare il flusso di cassa e ad aumentare le entrate ogni singolo trimestre. E questo, a nostro avviso, è un gran bel risultato”.

“Sono sicuro che, per chi mi conosce bene, non sarà una sorpresa il fatto che non smetterò di andare avanti. Stiamo investendo nel nostro business, nella nostra comunità e nelle nostre persone per far fronte alle minacce competitive che stanno arrivando”, ha concluso Commisso.