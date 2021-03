Cento milioni in arrivo per il nuovo Franchi: Una decisione che spetta al Parlamento

Cento milioni in arrivo per il nuovo Franchi. Come avete potuto leggere ieri, il ministro della Cultura, Dario Franceschini, si è detto favorevole ad inserire la casa attuale della Fiorentina tra le opere che possono essere finanziate con il Recovery Fund. Un momento questo che potrebbe essere di svolta, almeno per questa vicenda.

L’ultima parola in merito però spetta al Parlamento, perché è proprio il Parlamento ad avere voce sui ‘grandi attrattori’ da inserire nella lista. E siccome in questi mesi molti parlamentari si sono prodigati proprio per il Franchi c’è la convinzione che non vi saranno sorprese in questo senso.

Una notizia questa che fa esultare il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che sta puntando con vigore sul rifacimento del Franchi, indipendentemente dalla volontà del proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso.