Cento presenze, un gol e una bella dose di…crampi

Buone notizie arrivano per il difensore e capitano della Fiorentina German Pezzella. Cento presenze in A festeggiate con lo Spezia, un traguardo raggiunto anche con un bel gol siglato in apertura di gara. E poi le preoccupazioni spazzate via in un attimo: la sua sostituzione è avvenuta ieri non per un problema fisico particolare, ma per crampi. Quindi, l’argentino sarà regolarmente in campo nel prossimo match interno dei gigliati contro l’Udinese.

