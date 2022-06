Centravanti: Fiorentina a un bivio. Le soluzioni migliori in mano ai dirigenti viola

Straniero da rilanciare o italiano (e nazionale) svincolato. Come abbiamo già scritto, la Fiorentina in questo momento ha due soluzioni interessanti in mano per il ruolo di centravanti e se vogliamo anche due filosofie diverse.

Da una parte c’è Luka Jovic, il serbo del Real Madrid che la società è pronta ad accogliere anche in prestito, pagando fino a tre milioni di euro di ingaggio (il 50% del suo salario netto annuale).

Dall’altra invece c’è Andrea Belotti, uno che la Fiorentina conosce bene e che viene caldeggiato dal diesse Pradè, che ha provato a corteggiarlo anche in passato. Ora che è svincolato, ora che il presidente del Torino, Cairo, non ha più voce in capitolo con le sue richieste economiche fuori mercato per il suo cartellino, è molto più facile da avvicinare rispetto al passato.

Questo offre il mercato in questo momento, più che Pinamonti o più che ogni altro nome, nel ruolo, che è stato accostato alla Fiorentina. Poi l’evoluzione ci dirà se questo bivio verrà consolidato e magari anche risolto, oppure se diventerà un trivio e si allargherà ancora.