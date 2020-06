Centro Sportivo: Barra dritta per la Fiorentina, aggiustamenti già recepiti dai progettisti. E ora si parte col restauro della villa

Per il nuovo stadio la Fiorentina va avanti sulla strada che porta a Campi Bisenzio. Ma per il nuovo centro sportivo, quello che sorgerà a Bagno a Ripoli, che novità ci sono? Tutto sommato possiamo definirle buone. Come avete già potuto leggere nelle scorse settimane vi è un piccolo ritardo nell’iter, causato dal blocco Covid, ma il club viola va avanti per la propria strada.

Vengono smentiti problemi di sorta con la soprintendenza, anche perché il centro riuscirà ad integrarsi alla perfezione con il territorio circostante. Sono stati chiesti recentemente degli aggiustamenti che sono già stati recepiti da parte dei progettisti incaricati dalla società.

Inoltre nei prossimi giorni verrà aperto il cantiere per il restauro della Villa, ovvero laddove sorgerà anche la nuova sede della Fiorentina. (ha collaborato Francesco Matteini)