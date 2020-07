Oggi Joe Barone, d.g. della Fiorentina incontra la Soprintendenza, gli amministratori della Regione e i rappresentanti della Città Metropolitana e del Comune di Bagno a Ripoli per risolvere le questioni che hanno bloccato i lavori per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo. Passaggio importante. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, La Fiorentina non è disposta ad accettare altri ritardi per la realizzazione di un impianto fondamentale per la crescita del progetto.

