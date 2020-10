Centro Sportivo: Un aggravio dei costi determinati dagli appunti della Soprintendenza. La Fiorentina prova a terminarlo con sei mesi d’anticipo

Gli appunti fatti dalla Soprintendenza alla Fiorentina per il progetto del centro sportivo che sorgerà a Bagno a Ripoli costeranno almeno 6 milioni di euro in più a Rocco Commisso, rispetto al budget iniziale prestabilito. Da 70 milioni si dovrebbe passare a 76 milioni, ma c’è la possibilità che i costi cambino ancora arrivando fino ad 80 milioni. Questo è quello che ha fatto sapere in merito l’architetto Marco Casamonti, che è colui il quale la società viola si è affidata per quest’opera.

Quanto ai lavori, il via dovrebbe arrivare il 2 gennaio 2021. “Solitamente per fare opere del genere vi vogliono 18 mesi – aggiunge Casamonti – ma proviamo a costruirlo in 12 per terminarlo entro Natale 2021″.