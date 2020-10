Centro sportivo viola: prime tracce dei 10 campi di calcio

Sui terreni dove nascerà il nuovo centro sportivo della Fiorentina, all’indomani del via libera al progetto da parte della Conferenza dei servizi, sono già stati tracciati, in linea di massima, i dieci campi da calcio sui quali si alleneranno le squadre viola. Lunghi nastri bianchi delimitano le aree che saranno trasformate in terreni di gioco. All’interno del cantiere compare anche il cartello pubblicitario di una ditta specializzata nella realizzazione e manutenzione dei campi da calcio alla quale, probabilmente, verrà affidata la realizzazione. Si tratta di una ditta in provincia di Pistoia, che vanta una collaborazione in materia con un’università Usa, e che ha già lavorato sul manto del Franchi, su quello di San Siro, per il Centro tecnico di Coverciano e per molti altri impianti in Italia e all’estero.

