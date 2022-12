La Salernitana è a caccia di un centrocampista da regalare a Davide Nicola per la seconda parte di stagione. Dopo il ritiro in Turchia, per i dirigenti del club campano è il momento di buttarsi sul mercato.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, in pole c’è sempre Szymon Zurkowski, che farà rientro a Firenze dopo un Mondiale in Qatar senza minuti. Il polacco è in uscita dalla Fiorentina e alla ricerca di minutaggio in Serie A. Oltre al polacco piace però anche Federico Viviani del Brescia.