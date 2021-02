C’era una volta la Fiorentina dei calci d’angolo…

C’era una volta la Fiorentina dei calcio d’angolo… Un fondamentale che la squadra viola sapeva sfruttare al meglio soprattutto con i suoi difensori per bucare il portiere avversario. Lo scorso anno la coppia di centrali Milenkovic-Pezzella ha collezionato 6 gol (8 in totale per loro due) arrivati proprio dagli sviluppi di un calcio d’angolo. I bomber sui generis viola avevano in parte colmato la carenza di gol che il reparto offensivo offriva.

Quest’anno però, c’è stata una netta inversione di marcia: fino ad ora la Fiorentina ha segnato un solo gol da calcio d’angolo (con Pezzella in Spezia-Fiorentina), la peggiore insieme all’Udinese in Serie A.

Con un Vlahovic in grande forma e più che mai decisivo, tornare a sfruttare i corner per la squadra di Prandelli potrebbe essere decisivo per il finale di stagione. Anche perché i difensori viola hanno già dimostrato di saperci fare.