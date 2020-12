C’erano una volta (ma ci sono ancora?) due fuoriclasse. Questa Fiorentina non può reggere pesi morti, nemmeno se guadagnano sette milioni all’anno

C’erano una volta (ma ci sono ancora?) due grandi calciatori, che vestono la maglia della Fiorentina, ma che non riescono proprio ad incidere sulle sorti della squadra.

Il primo corrisponde al nome di Franck Ribery. Il francese, capace di vincere praticamente tutto nella sua meravigliosa carriera, ha incantato tutti dall’agosto al novembre del 2019, fino a quando uno sciagurato scarpone con la maglia del Lecce addosso non decise di portargli via una caviglia. Dopo quel momento abbiamo visto alcuni lampi di classe cristallina da parte sua, stile il gol segnato alla Lazio, nel finale della scorsa stagione. E purtroppo poco o nulla in questo campionato, se si eccettua una felicissima serata a San Siro contro l’Inter.

Ribery è in uno stato catatonico. Non gli riesce più nulla, nessun dribbling, tiri in porta mai, palle perse come se piovessero, una dietro l’altra, come se qualcuno lo avesse estirpato della sua classe e gli avesse detto: da oggi sarai un Nacho Castillo qualsiasi! Visto contro il Genoa, veniva quasi da rimpiangere Pjaca e il che è tutto dire, perché sappiamo benissimo come si sia espresso il croato quando era dalle nostre parti.

Il secondo invece si chiama Josè Callejon. Con Iachini era stato completamente snaturato, portato a fare un ruolo che non poteva minimamente coprire. E va bene. Poi c’è stato il Covid che lo ha fatto tornare indietro e magari non sarà sicuramente al cento per cento della forma. Però quello che sta facendo in campo non è da lui. E’ come se ci avessero mandato il cugino di terzo grado rispetto a quello che eravamo soliti vedere a Napoli. Se si fa il confronto con Chiesa (perché si può dire quello che ci pare, ma qui è arrivato al posto dell’attaccante passato alla Juventus) viene fuori un raffronto impietoso.

Anche con lo spagnolo per il momento niente idee, niente spunti e nemmeno quei begli inserimenti a tagliare verso la porta avversaria ai quali ci aveva abituato.

Tornando al quesito iniziale: ci sono ancora oppure no? Perché questa Fiorentina ha bisogno di essere trascinata e non può reggere pesi morti, specialmente se poi prendono, assieme, qualcosa come 7 milioni di euro netti all’anno o giù di lì.