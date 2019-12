Cercasi ignoranza

Beppe Iachini è stato chiarissimo in conferenza stampa: “Lirola è troppo buono, è eccessivamente tenero, deve diventare più ignorante”. Parole che combaciano con quelle di Vincenzo Montella, sempre riguardanti l’esterno destro, di due mesi fa: “Ha cominciato a sentire dei brusii ed è andato in difficoltà”.

Il laterale spagnolo è stato tra i più pagati nel mercato estivo (circa dodici milioni di euro) ed è chiamato ad essere il tanto vituperato terzino che mancava alla Fiorentina da tempi remoti. Inutile girarci intorno, una delle delusioni più grandi di questo inizio stagione è stata proprio l’ex Sassuolo. La giovane età, il confrontarsi con una piazza importante ed esigente come Firenze, l’aspettativa che, come detto, c’era su quel ruolo e il giocare la maggior parte delle partite nel 3-5-2 invece che nel 4-3-3 lo hanno mandato in difficoltà.

Adesso l’arrivo di Iachini, che lo ha già avuto in neroverde, deve assolutamente far ripartire Lirola, che ha cinque mesi per far ricredere gli scettici.