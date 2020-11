Cerci e un maxi risarcimento chiesto a Lotito

L’ex attaccante della Fiorentina, Alessio Cerci, è sul piede di guerra con la Salernitana e con Claudio Lotito, proprietario del club campano che milita in Serie B. La rottura del contratto con i granata non è andata giù al giocatore, che ora ha trovato spazio con l’Arezzo in Serie C. Secondo il Corriere dello Sport, Cerci ha deciso di andare per vie legali chiedendo anche un maxi risarcimento economico: due milioni di euro. Ovvero il pagamento degli emolumenti per i due anni di contratto.

La società campana invece sostiene la tesi che questo contratto non sussisteva perché non si sarebbero verificate le condizioni minime per farlo diventare effettivo.

A decidere sarà il Collegio Arbitrale previsto per il prossimo venerdì 13 novembre.