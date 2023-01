Cerofolini saluta, ridisegnata la rosa dei portieri. E c’è il baby viola pronto in rampa di lancio

Completato lo scambio di portieri tra Fiorentina e Napoli, con l’arrivo a Firenze di Sirigu, sta per salutare la compagnia l’altro portiere, Cerofolini. L’estremo difensore è destinato ad andare in prestito alla Carrarese, squadra che milita in Serie C e che si trova a metà classifica nel gruppo B.

Si ridisegna così la rosa dei portieri, con Terracciano e Sirigu in competizione tra loro, mentre il terzo sarà a tutti gli effetti il baby viola Martinelli. Ha compiuto da pochissimo i 17 anni e gode di una grandissima considerazione all’interno del club viola, tanto che si dice che sarà lui il numero uno del futuro.