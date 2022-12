Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi… il Gubbio torna sulle tracce di un attaccante della Fiorentina

Non c’è solo il Pescara sulla tracce di Samuele Spalluto. L’attaccante di proprietà della Fiorentina è in procinto di terminare anticipatamente il prestito alla Ternana.

Sulla punta, infatti, secondo quanto riferito da GubbioFans.it, ci sarebbe anche l’interesse del Gubbio, società nella quale il talento viola aveva militato nella passata stagione. In Lega Pro l’attaccante pugliese era riuscito ad andare in doppia cifra e potrebbe essere una scelta per ritrovare continuità, anche se in una categoria inferiore.