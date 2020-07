Il secondo rigore concesso alla Roma contro la Fiorentina sta facendo discutere tutta Italia. A tal proposito, è arrivata anche l’opinione dell’ex arbitro internazionale, Graziano Cesari, che si è espresso in questi termini su Italia 1: “Il rigore su Dzeko mette sotto accusa tutta la classe arbitrale. L’attaccante della Roma è già ampiamente in caduta e scivola, l’errore è totale. Ma quello che fa più arrabbiare è il tocco dell’arbitro. Se la palla lo colpisce il gioco deve essere interrotto, sempre. Siamo di fronte ad un gravissimo errore tecnico, in questo caso la regola è molto preciso. Se la Fiorentina farà un reclamo entro le 24 ore dalla fine della partita, il Giudice Sportivo non potrà che avallarlo e potrebbe anche scegliere d’ufficio”.