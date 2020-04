Cesari: “Parole di Commisso contro l’arbitro dopo Juventus-Fiorentina? Solo alibi per giustificare la sconfitta”

In occasione della partita giocata a Torino tra Juventus e Fiorentina, non mancarono di certo polemiche per l’arbitraggio. Al termine della gara il presidente viola, Rocco Commisso, si presentò davanti alle telecamere, lamentandosi (e giustamente verrebbe da dire) per il secondo rigore concesso ai bianconeri, quello che chiuse la partita.

A distanza di un po’ di tempo dall’accaduto, l’ex arbitro Graziano Cesari, è ritornato sull’accaduto, intervistato da Juventusnews24.com: “Credo siano soltanto alibi, per quanto poi gli errori degli arbitri possano essere grossolani. Ci sono sempre stati e credo che ci saranno sempre, ma a volte diventano pretesti per giustificare le sconfitte. Io in primis ho fatto tantissimi errori nella mia carriera, ma la malafede è un’altra cosa. Se agisci in malafede non sei un arbitro, sei un criminale”.