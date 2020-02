Casarin: “Il calcio prevede contrasti tra due giocatori, a quel rigore io non avrei mai pensato”

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex arbitro italiano e internazionale Paolo Casarin. Queste le sue parole sugli episodi di ieri in Juventus-Fiorentina: “Il calcio prevede contrasti tra due giocatori. Al secondo rigore per la Juventus non avrei mai pensato, ho un’altra mentalità. I rigori stanno aumentando perché si cominciano ad analizzare cose inutili, tra cui alcuni falli di mano che prima non venivano presi in considerazione”.