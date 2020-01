Cessione Chiesa, un mosaico che in estate era impazzito è tornato al suo posto. Ma adesso c’è da duettare con Cutrone…

Rocco Commisso sta trattando Federico Chiesa come un figlio, gli ha garantito che a fine anno se vorrà andare via potrà farlo (ma non per meno di 60 milioni) e se vorrà restare avrà lo stesso stipendio di Ribery (quattro milioni netti). Un mosaico che in estate era impazzito è tornato a posto. Chiesa ora vuole provare a vincere la Coppa Italia e disputare un grande Europeo. Poi, deciderà il suo futuro. Andare via è un’opzione non più una scelta obbligata. Intanto il nuovo Federico stasera va a sfidare il Napoli. La caviglia sta meglio e le gambe hanno ritrovato la giusta potenza. Iachini sta pensando di proporlo non come prima punta ma come attaccante chiamato a girare intorno a Cutrone. Di sicuro, i due non avranno problemi d’intesa. Hanno imparato a conoscersi e ad apprezzarsi nell’Under 21. Chiesa partendo faccia alla porta avrà la possibilità di esprimere il meglio del suo repertorio fatto di scatti e di conclusioni dalla distanza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.