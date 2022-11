Cessioni in vista per la Sampdoria: la Fiorentina punta al pezzo più pregiato

La situazione societaria (e non solo) della Sampdoria è tutt’altro che positiva: sono molteplici le voci che circolano su una possibile cessione del club. Intanto, però, non ci sono novità degne di nota e il bilancio dei blucerchiati è pressoché disastroso. Da questo punto di vista, il mercato invernale potrebbe rappresentare un sacrificio, con delle cessioni di lusso per riguadagnare qualche milione di €.

Secondo quanto riportato da Primocanale.it, la Fiorentina è molto interessata al talento marocchino Abdelhamid Sabiri, uno dei giocatori top della Sampdoria. Il cartellino del classe ’96 (la cui cessione a gennaio è sempre più probabile) si aggira intorno ai 15 milioni di €. In caso di acquisto, la Viola gli lascerebbe finire la stagione nella Genova blucerchiata in prestito.