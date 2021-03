Champions League Femminile, Manchester City-Fiorentina 2-0: uno-due micidiale delle inglesi in quattro minuti. Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

MANCHESTER CITY-FIORENTINA 2-0

7′ – Doppia parata di Schroffenegger che salva la Fiorentina prima sulla botta ravvicinata di Kelly e poi sul colpo di testa di White

4′ – GOL DEL MANCHESTER CITY. Azione fotocopia ma dall’altra parte, stavolta il cross arriva basso sul primo palo dove giunge White che mette in porta per il 2-0.

2′ – GOL DEL MANCHESTER CITY. Cross dalla destra di Kelly e incornata vincente di Hemp che non lascia scampa a Schroffenegger. 1-0.

0′ – Comincia la partita!

La Fiorentina Femminile scende in campo contro in trasferta contro il Manchester City negli ottavi di finale della Champions League. Un impegno decisamente arduo ma che le ragazze di Cincotta vogliono onorare, dopo aver passato il turno in extremis contro lo Slavia Praga. Fiorentinanews.com vi offre la diretta testuale dell’incontro: seguiteci se non volete perdervi le azioni salienti, aggiornando la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA: Schroffenegger, Cordia, Quinn, Adami, Thogersen, Vigilucci, Neto, Middag, Zanoli, Sabatino, Baldi. All. Cincotta

MANCHESTER CITY: Roebuck; Bronze, Dahlkemper, Houghton (K), Greenwood; Weir, Stanway, Coombs, Hemp; Kelly, White. All. Taylor