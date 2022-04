Champions League – Il Manchester City supera il Real Madrid all’Etihad Stadium in una partita di puro spettacolo

Si è appena conclusa la prima delle due semifinali di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. La squadra di Pep Guardiola parte fortissimo e nel primo tempo esprime un calcio spumeggiante che per lunghi tratti surclassa le merengues. Pronti via ed è subito vantaggio per gli inglesi con De Bruyne che supera Courtois con un preciso colpo di testa in tuffo su assist di Mahrez. Raddoppio citizens con Gabriel Jesus che si scolla di dosso Alaba e deposita in rete. Poi ci pensa Benzema ad accorciare le distanze e a portare i suoi negli spogliatoi col parziale fermo sul 2 a 1.

Nella ripresa la musica non cambia: al 53′ sono ancora i padroni di casa ad affondare le unghie sul match. Fernandinho crossa dalla destra per Foden che di testa batte ancora il portiere dei blancos. Partita pazzesca che non smette di sorprendere: Vinicius Junior semina tutti sulla sinistra e a tu per tu con Ederson non sbaglia e sigla la rete del 3 a 2. Ancora avanti Guardiola grazie ad un gol pazzesco di Bernardo Silva che lascia partire un gran sinistro dal limite dell’area che non lascia scampo a Courtois. Partita infinita che non sembra voler avere una fine: follia di Laporte che tocca di mano in area di rigore. Sul dischetto si presenta Karim Benzema che supera Ederson con un cucchiaio delizioso. Finisce così 4 a 3 il match all’Etihad Stadium, con la partita di ritorno tra otto giorni che promette spettacolo al Bernabeu.