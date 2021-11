In serata l’unica italiana in campo in Champions League era il Milan, giunto all’ultima spiaggia contro l’Atletico Madrid. I rossoneri hanno vinto 1-0 grazie al gol di Messias nel finale.

Un successo che permette alla squadra di Pioli di credere ancora nella qualificazione, pur dovendo compiere l’impresa di battere il Liverpool nell’ultima giornata con un occhio a cosa succederà tra Porto e Atletico Madrid.