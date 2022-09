Champions League, il Napoli schianta il Liverpool e c’è gloria anche per l’ex Fiorentina Simeone. Lezione di calcio del Bayern all’Inter

Anche stasera erano due le italiane impegnato in Champions League, in attesa che domani scenda in campo la Fiorentina in Conference. E’ stata una notte magica per il Napoli, che allo stadio Maradona ha schiantato il Liverpool con un clamoroso 4-1. Vantaggio di Zielinski su rigore, poi un errore dal dischetto di Osimhen presto riscattato dal raddoppio di Anguissa. Gloria anche per l’ex viola Simeone, prima che di nuovo Zielinski calasse il poker. Di Luis Diaz il gol della bandiera.

Netta sconfitta invece per l’Inter, che ha perso 2-0 in casa contro il Bayern Monaco. Lezione di calcio dei tedeschi, che hanno impegnato più volte Onana e alla lunga sono riusciti a batterlo prima con Sane e poi con l’autogol di D’Ambrosio propiziato dallo stesso Sane.