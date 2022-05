Champions League: il Villarreal di Emery sfiora l’impresa contro il Liverpool, ma è l’ex Fiorentina Salah ad approdare in finale

Notte di Champions League appena conclusa, di quelle degne della competizione più ambita da qualsiasi calciatore. Il Villarreal infatti sfiora l’impesa all’Estadio de la Ceramica, dopo che una settimana fa aveva perso la gara d’andata per 2 a 0 ad Anfield. Il Liverpool subisce i padroni di casa per tutta la prima frazione. Per il Submarino Amarillo le reti di Dia al 3′ e Coquelin al 41′.

Nella ripresa però la musica cambia drasticamente. Protagonisti Luis Diaz e Rulli, con l’estremo difensore degli spagnoli non certo impeccabile nei gol subiti. Prima Fabinho al 62′ rimette in gioco i reds, poi al 67′ l’ex Porto, e infine Manet al 74′ congelano le belle speranze che i tifosi del Villarreal aveva ideato all’intervallo del match. Sorride dunque il Liverpool dell’ex Fiorentina che approda così in finale in attesa di sapere chi sarà l’altra finalista tra Manchester City e Real Madrid.