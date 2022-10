Champions League: la Juventus è fuori ai gironi! Ennesima sconfitta per i bianconeri. Bene il Milan in Croazia

Si sono appena concluse le partite del martedì sera di Champions League. Il verdetto emesso è storico: la Juventus è fuori ai gironi. La sconfitta di stasera a Lisbona, contro il Benfica, certifica la fine del percorso dei bianconeri nella massima competizione europea. Non accadeva dal 2013. Il passivo ha dell’incredibile: il club di Rui Costa ha vinto 4-3, dominando in lungo e in largo per lunghi tratti del match, salvo poi rischiare di farsi acciuffare. A nulla servono le reti di Milik e McKennie nell’ultimo quarto d’ora. Una Champions League da dimenticare per la Juventus, che adesso dovrà lottare per il terzo posto, corrispondente all’accesso per l’Europa League.

Va decisamente meglio al Milan, che conquista tre punti fondamentali a Zagabria. La squadra di Pioli batte la Dinamo per 0-4, senza troppe difficoltà, e si porta al secondo posto del girone E. Sarà decisivo lo scontro diretto a San Siro contro il Salisburgo.

Nello stesso girone della Juve, il PSG esagera: successo per 7-2 contro il Maccabi Haifa. Sorprendente vittoria del Lipsia contro il Real Madrid (3-2), pari a reti bianche tra Borussia Dortmund e Manchester City. Si equivalgono anche Celtic e Shakhtar Donetsk, 1-1. Nei due anticipi delle 18:45, il Chelsea ha vinto 1-2 a Salisburgo e il Siviglia ha battuto il Copenhagen 3-0.