Champions League: l’ex Fiorentina Marcos Alonso debutta con il Barcellona e perde. Salah segna e il Liverpool vince all’ultimo respiro

Si sono da poco concluse le partite della serata di UEFA Champions League. I due big match di questo martedì sono senza dubbio Bayern Monaco-Barcellona, terminata 2-0 per i bavaresi (da segnalare il debutto assoluto in blaugrana dell’ex Fiorentina Marcos Alonso), e Liverpool-Ajax 2-1. La rete iniziale di Salah non sembra bastare ai Reds, visto il pari di Kudus, ma l’assedio del secondo tempo porta al gol decisivo di Matip al minuto 89.

Fa notizia il Club Brugge, che espugna l’Estadio do Dragao battendo il Porto per 0-4. Il Bayer Leverkusen batte 2-0 l’Atletico Madrid, mentre l’Eintracht Francoforte (detentrice dell’ultima Europa League) vince di misura a Marsiglia.

Ricordiamo che Rangers-Napoli, partita del girone A prevista inizialmente questa sera, è stata rinviata a domani (ore 21) a causa dell’esposizione del feretro della Regina Elisabetta a Glasgow, che può causare disorganizzazione per la tutela dell’ordine pubblico.