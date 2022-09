Champions League: serata no per le italiane. Mbappé batte la Juventus, il Milan si deve accontentare di un pari a Salisburgo

La prima giornata di UEFA Champions League è giunta al termine, almeno per quanto riguarda i primi quattro gironi. Tra le partite del martedì, spiccano due italiane. La Juventus soffre il big match al Parco dei Principi: il Paris Saint-Germain vince contro i bianconeri per 2-1. Decide una doppietta dell’ormai solito Mbappé, risponde McKennie nella ripresa. Non se la passa tanto meglio il Milan nella trasferta austriaca. I ragazzi di Pioli conquistano un pareggio a Salisburgo. Gol del giovane Okafor per i padroni di casa e di Saelemaekers per i rossoneri: è 1-1. Milan, tra l’altro, fermato da un palo a 10 secondi dalla fine.

Un occhio anche agli altri risultati. Gli anticipi delle 18:45 sono terminati entrambi con una vittoria per i padroni di casa: la Dinamo Zagabria batte incredibilmente il Chelsea per 1-0, mentre il Borussia Dortmund vince comodamente 3-0 contro il Copenhagen. Gli altri risultati: Lipsia-Shakhtar Donetsk 1-4, Celtic-Real Madrid 0-2, Siviglia-Manchester City 0-4, Benfica-Maccabi Haifa 2-0.