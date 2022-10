Champions League: Tatarusanu capitola sotto i colpi del Chelsea. Vlahovic mette la firma sulla prima vittoria della Juventus nel girone

Nelle gare di Champions League di stasera salta all’occhio la debacle del Milan di Stefano Pioli a Stamford Bridge. Il Chelsea trionfa sui rossoneri per 3-0 con i gol di Fofana, Aubameayang e James. Da ricordare che in porta per i rossoneri, dato l’infortunio di Mike Maignan, c’era l’ex estremo difensore della Fiorentina Ciprian Tatarusanu. Entrambe le squadre si trovano ora appaiate nel loro girone a 4 punti, con il Salisburgo primo a 5 dopo la vittoria odierna per 1-0 ottenuta contro la Dinamo Zagabria.

La Juventus vince invece la sua prima partita nel girone di Champions battendo per 3-1 il Maccabi Haifa: a segno per i bianconeri Rabiot con una doppietta e l’ex attaccante viola Dusan Vlahovic. La squadra allenata da Massimiliano Allegri sale così a quota 3 nel girone, con Paris Saint-Germain e Benfica entrambi a 7 dopo il pareggio di stasera per 1-1.

Tra gli altri risultati delle altre partite spiccano il 5-0 rifilato dal Manchester City al Copenaghen e il 4-1 messo a segno del Borussia Dortumund contro il Siviglia.