Champions League: un Napoli storico umilia l’Ajax, gioisce anche l’Inter con un episodio dubbio. Salah mette la firma sul successo del Liverpool

Si sono da poco concluse le partite del martedì sera di UEFA Champions League. Tra tutti i match disputati, emerge senza dubbio l’umiliazione che il Napoli ha rifilato all’Ajax: punteggio tennistico all’Amsterdam Arena, finisce 1-6 (sfiorando ripetutamente la settima rete). Segna anche l’ex viola Simeone. Partenopei protagonisti assoluti in questo inizio di Champions, con 9 punti ottenuti, primo posto in classifica e 13 gol segnati in tre gare.

È festa grande anche per l’Inter di Simone Inzaghi, che rialza la testa dopo un brutto periodo e batte il Barcellona dell’ex Fiorentina Marcos Alonso a San Siro: basta il gol di Calhanoglu, termina 1-0. Rimane dubbio un episodio a inizio recupero: Dumfries tocca il pallone con la mano nella propria area, ma l’arbitro non fischia calcio di rigore. Un protagonista dal passato in viola è il ‘solito’ Mohamed Salah: il suo rigore del definitivo 2-0 contro i Rangers di Glasgow certifica il secondo posto dei Reds, nello stesso girone del Napoli.

Sugli altri campi, continua a sorprendere un devastante Club Brugge, che batte anche l’Atletico Madrid: belgi primi a punteggio pieno e a +6 su tutte le altre. Il Porto batte per 2-0 il Bayer Leverkusen, finisce a reti bianche tra l’Eintracht Francoforte e il Tottenham di Conte. Da segnalare anche le partite giocate alle ore 18:45, dove Olympique Marsiglia e Bayern Monaco passeggiano rispettivamente contro Sporting Lisbona (4-1 per l’OM) e Viktoria Plzen (5-0 per i tedeschi).