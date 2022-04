Champions League – Un super Benzema gela Stamford Bridge. Il Villarreal vince a sorpresa contro il Bayern Monaco

Notte di Champions League ricca di gol e colpi di scena su due campi europei. A Stamford Bridge i campioni in carica del Chelsea ospitano il Real Madrid. Doppio vantaggio ospite firmato Karim Benzema, protagonista con due super gol di testa che portano la squadra di Ancelotti sul 2 a 0. Per gli inglesi ci pensa Havertz a dimezzare lo svantaggio e a portare i suoi negli spogliatoi col parziale di 1 a 2. Nella ripresa, pronti via, ed è ancora Benzema a timbrare i cartellino. Regalo del portiere Mendy che combina un pasticcio in fase d’impostazione. Karim the dream è svelto a braccare il pallone e a depositare in rete il gol che vale la sua tripletta personale. Finisce dunque 3 a 1 per il Real Madrid che ipoteca il passaggio alla semifinale in attesa della gara di ritorno.

All’Estadio de la Ceramica invece i padroni di casa del Villarreal passano in vantaggio a sorpresa grazie alla rete di Danjuma. Al 40′ da segnalare una rete annullata agli spagnoli per fuorigioco. Nella ripresa il risultato rimane invariato e la squadra di Emery porta a casa una vittoria a sorpresa che