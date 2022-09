Champions League, Vlahovic è un fantasma e la Juventus perde in casa col Benfica. Il Napoli vince ancora e comanda il girone

Questa sera erano due le italiane impegnate in Champions League. A partire dalla Juventus, che è caduta 2-1 in casa contro il Benfica. Vantaggio bianconero con un bel colpo di testa di Milik, poi il pari dei portoghesi con un rigore dell’ex Inter Joao Mario. Nella ripresa Neres ha firmato il sorpasso, e per la verità a più riprese la Juve ha rischiato di affondare salvandosi solo grazie a Perin. Nel finale aveva segnato Vlahovic, ma il gol è stato annullato per fuorigioco di De Sciglio al momento del cross.

Serata positiva invece per il Napoli, che dopo il clamoroso 4-1 inflitto al Liverpool è andato a vincere anche nella tana dei Rangers. 3-0 il punteggio finale in favore della squadra di Spalletti, decisivi il calcio di rigore di Politano (dopo che Zielinski ne aveva sbagliato uno poco prima) e le reti di Raspadori e Ndombele. Gli azzurri si portano così in testa al girone a punteggio pieno.