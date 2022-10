Chance per Gollini? Un’occasione da non fallire per il portiere viola

Se in campionato ormai il titolare sembra essere Pietro Terracciano, in aria di rinnovo con la Fiorentina, in Europa Pierluigi Gollini va verso un’altra maglia da titolare. Dopo le delicate gare di spareggio col Twente affidate a Terracciano, sintomo di una gerarchia già piuttosto chiara per Italiano, il portiere di proprietà dell’Atalanta è pronto a tornare in campo stasera con gli Hearts.

Gollini ha saltato Fiorentina-Verona per un problema al ginocchio, tornando tra i convocati per la sfida di Serie A con l’Atalanta. Ora il classe ’95 lo scorso anno al Tottenham si gioca una grande occasione al Tynecastle Park, per ritrovare fiducia e provare a cambiare la graduatoria tra i pali. Sono ancora negli occhi e nella mente di tutti gli errori dell’estremo difensore emiliano in quel di Istanbul. Adesso Gollini non può più sbagliare: la decisione di Italiano di dargli un’altra chance è un’indicazione precisa per il giocatore.

Italiano non vuole bocciare il portiere viola dopo appena 5 partite con la maglia della Fiorentina ed oggi potrebbe dargli un’altra opportunità. Un segnale importante del mister, considerata l’importanza cruciale della partita per il prosieguo del cammino viola in Conference League. Adesso tocca a Gollini non deludere allenatore e tifosi, facendosi trovare pronto e concentrato riscattando il disastro col Basaksehir.