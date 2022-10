Che Bergamo abbia lasciato indizi per strada? I possibili scenari della Fiorentina in terra scozzese

Comincia il conto alla rovescia: domani sarà il giorno di Hearts-Fiorentina, terza giornata dei gironi di UEFA Conference League. La Viola volerà domani a Edimburgo, per giocare una partita più che mai decisiva per continuare il proprio percorso europeo. La sconfitta a Bergamo, purtroppo, continua a pesare, ma gli ultimi minuti del match del Gewiss Stadium possono essere interessanti da analizzare.

La Fiorentina, nelle battute finali, si è disposta in campo con un 4-2-3-1 e con Jovic dietro una punta di riferimento, Arthur Cabral. Il serbo, in quella posizione, è riuscito a dare il meglio. C’è da tenere conto del fatto che quella sia stata una situazione d’emergenza e che sarà difficile rivedere qualcosa del genere, se non a partita in corso.

Le opzioni più realistiche e plausibili sono due: o il classico 4-3-3, o un 4-2-3-1 simile a quello visto contro il Verona, con Barak spostato più in avanti. Incognite pure: il dilemma in attacco e la posizione di Jovic. Curiosità che saranno placate domani.