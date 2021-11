Che contributo ha da offrire Amrabat? Intanto Italiano è pronto a cambiargli nuovamente ruolo

Si può dire senza timore di smentita, che dal momento del suo arrivo Sofyan Amrabat non ha mai giocato nel suo vero ruolo, quello dove si era messo in mostra a Verona. Per questioni tattiche e per costruzioni ‘fantasiose’ della precedente rosa infatti, la Fiorentina non ha mai usato il centrocampo a due, vanificando di fatto un investimento molto importante del suo presidente. In questa stagione Italiano l’ha riproposto in una posizione dove il marocchino non ha minimamente convinto ed è quella di centrocampista davanti alla difesa (non parliamo neanche di regista). Troppa poca velocità nel far girare il pallone, doti tecniche non esattamente al livello di quelle fisiche ed una manovra che su di lui si incaglia.

L’incertezza che effettivamente Amrabat possa dare a questa Fiorentina resta, considerato che per il tecnico viola non è neanche tra le prime scelte come mezzala. Anzi, in vista della gara con il Milan, Italiano lo terrà in considerazione come uno dei quattro “centrali” a disposizione per la difesa, viste le molte assenze. Non sarà prima scelta neanche in questo caso ma potrebbe giocarsi uno spezzone in un altro ruolo non suo. In attesa di capire se poi la sua strada prenderà una direzione diversa nel mercato di gennaio.