Che cosa farà la Fiorentina durante i lavori al Franchi? Il Comune prende una posizione vaga, mentre il club viola nicchia

Che cosa farà la Fiorentina durante i lavori al Franchi? Resterà a giocare a Firenze con un Franchi a capienza molto ridotta o traslocherà altrove? Il club viola per il momento nicchia sulla questione e rimanda ogni decisione a dopo l’uscita del progetto definitivo.

Anche il Comune di Firenze prende una posizione molto vaga: “Per l’agibilità dello stadio sono previste due opzioni, ma sarà necessario attendere la decisione del club”.

Insomma, su questa questione siamo al rimpallo; Commisso è tornato in città da alcuni giorni, ma incontri con Nardella per ora non ne sono stati fissati, anche se con il sindaco ci sono già stati contatti telefonici.