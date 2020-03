Che disdetta Ranieri: appena una partita e poi lo stop fisico. Ma la Fiorentina lo aspetta

I mesi tra febbraio e giugno sarebbero dovuti servire a Luca Ranieri per ritrovare la confidenza con il campo, dopo il poco spazio in maglia viola sotto la guida di Montella. Il passaggio in prestito all’Ascoli, in Serie B, era arrivato proprio allo scadere del mercato invernale: un’altra mezza stagione in cadetteria dopo l’ottima scorsa stagione a Foggia. Ranieri però si è dovuto subito arrendere ad un problema al malleolo, dopo aver giocato da titolare per 90 minuti nel suo esordio a Livorno. Il suo rientro sarebbe stato previsto proprio per metà marzo ma poi l’emergenza Covid 19 ha bloccato tutto: se davvero si tornerà in campo, il difensore classe ’99 avrà dunque modo di recuperare diverse partite che altrimenti avrebbe saltato. In attesa di tornare poi alla Fiorentina, per mettersi ancora in gioco.