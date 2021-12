Che fine ha fatto il fondo Pif e il suo Newcastle? Altro che Vlahovic, il club inglese non se la passa affatto bene…

Che fine ha fatto il fondo Pif e il suo Newcastle? Qualche settimana fa non si parlava d’altro, soprattutto quando si vociferava di un interessamento del fondo saudita nei confronti della Fiorentina. Il club inglese non se la passa affatto bene, visto che i risultati sul campo sono a dir poco pessimi.

Ieri sera infatti la squadra di Howe ha subito l’ennesima sconfitta stagionale (la nona stagionale) per mano del Liverpool di Klopp. Un secco 3 a 1, con firma anche dell’ex viola Salah, condanna così di Newcastle al penultimo posto in classifica. E pensare che c’è chi sostiene che la squadra inglese sia disposta ad offrire addirittura 100 milioni di euro per convincere Vlahovic e la Fiorentina ad accettare la loro proposta…