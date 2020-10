Che giornata per gli ex Fiorentina: arriva il secondo gol italiano per Agudelo con lo Spezia VIDEO

Che giornata per gli ex Fiorentina! In quattro fino a ora hanno messo la firma come marcatori sul tabellino delle partite di Serie A. Ha aperto le danze ieri sera Lorenzo De Silvestri, che allo scadere ha segnato l’unico gol del Bologna contro la Lazio. Nel lunch match di qualche ora fa tra Cagliari e Crotone hanno segnato Simeone e Sottil (prima rete in Serie A per lui). Da poco terminato anche il primo tempo di Parma-Spezia, con i liguri che conducono per 1-2 grazie anche al gol dell’ex Fiorentina Kevin Agudelo. Seconda rete in Serie A per lui dopo quella messa a segno anno scorso con la maglia del Genoa. Di seguito il video del suo gol.

¡GOOOOOOOL, COMO LE PEGASTE KEVIN AGUDELO! 30’ Parma 0-2 Spezia. El colombiano puso el segundo en la cuenta del Spezia que sigue ganando el partido. ¡Vamos por más!pic.twitter.com/PcfoqbbwOC — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) October 25, 2020