Che impatto per Pedro: Un gol e un assist all’esordio col Flamengo. “Ho realizzato un sogno segnando al Maracanã” VIDEO

Impatto importante nel Flamengo per Pedro. Il centravanti che la Fiorentina ha rimandato a giocare in patria ha contribuito in maniera fattiva alla rimonta della sua squadra contro il Resende, gara valida per la Serie A carioca. Ospiti in vantaggio con Pereira al 65′. Pareggio (fortunoso a dire il vero) siglato proprio da Pedro che, ha servito anche l’assist per il 3-1 finale, siglato da Bruno Henrique. Nel mezzo tra i due episodi la rete di Gabigol.

“Sono felice di aver aiutato la squadra con un gol – ha detto Pedro alla fine della partita – Ma il collettivo è andato bene ed è questo quello che importa. Stavo seduto in panchina all’inizio e mi sono sentito emozionato. Ho potuto realizzare un sogno, facendo un gol al Maracanã. Spero di fare bene e ottenere tante vittorie col Flamengo“.