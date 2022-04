Che leggenda Joaquin: chiude la carriera a 41 anni regalando l’ultimo trofeo al suo Betis

Nel cuore dei tifosi viola ci è rimasto eccome Joaquin Sanchez Rodriguez, e non solo per il gol del 3-2 alla Juve in quel clamoroso 20 ottobre 2013. Figuriamoci nel cuore di quelli blanqui-verde del Betis, il club che lo ha lanciato e di cui è tifoso: ieri sera l’ex esterno viola ha guidato i suoi alla vittoria nella finale di Copa del Rey, contro il Valencia. Pe Joaquin questa è l’ultima stagione da professionista, alle soglie dei 41 anni e nonostante ciò, la sua presenza non è mancata, neanche nella lotteria dei rigori in cui i sevillani hanno trionfato. Un finale di carriera da leggenda, considerato che l’ultimo trofeo il Betis l’aveva conquistato nel 2005, proprio con Joaquin in campo.