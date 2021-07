Che peccato Matteo… Il tifoso viola Berrettini rinuncia alle Olimpiadi per un risentimento muscolare

Non andrà a Tokyo per partecipare alle Olimpiadi il tennista tifosissimo della Fiorentina Matteo Berrettini che, secondo quanto riferito dal CONI, è alle prese con un infortunio muscolare che lo terrà lontano dal campo per almeno 15 giorni. I colori dell’Italia perdono così uno degli atleti di punta per i giochi olimpici che cominceranno il 23 luglio, a pochi giorni dall’impresa dello stesso Berrettini a Wimbledon, che ha visto il tennista romano piegarsi solo a Djokovic in finale. Che peccato Matteo…