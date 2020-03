Che scoppola per Hagi in Europa! Gli ex compagni di Cutrone pareggiano in Grecia

Questa sera probabilmente, sono andati in scena gli ultimi scampoli di calcio giocato con l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I giustizieri della Coppa Uefa 2008 della Fiorentina, I Rangers Glasgow dell’ex viola Ianis Hagi hanno perso col Bayer Leverkusen in casa. 1-3 il risultato finale, per i tedeschi in gol Havertz su rigore, Aranguiz e Bailey. Gli ex compagni di Cutrone del Wolverhampton hanno pareggiato per 1-1 contro l’Olimpiakos, non riuscendo a sfruttare la superiorità numero per 60 minuti. Anzi, erano andati pure sotto, per effetto del gol di El Arabi. L’ex Lazio Pedro Neto è poi riuscito a pareggiare. Infine, lo Shakhtar Donetsk ha battuto in trasferta il Wolfsburg: finisce 1-2 in Germania, reti di Moraes e Marcos Antonio per gli ospiti, per il Wolfsburg il momentaneo pareggio porta la firma di Brooks.