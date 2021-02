Che stangata per Agostinelli. Sanzionato anche Aquilani, Karamoko si becca una maxi squalifica

Come leggiamo direttamente da un comunicato ufficiale della Lega Serie A, ecco le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo riguardanti il campionato Primavera. Nell’ultimo turno la squadra di Aquilani ha liquidato il Torino per 1 a 0, ma durante la partita si era verificata una rissa che aveva portato l’arbitro del match ad estrarre ben tre cartellini rossi, rispettivamente per Karamoko, Agostinelli e anche per l’allenatore viola.

Il giocatore granata, il vero protagonista della spiacevole vicenda, dovrà scontare una squalifica a tempo, fino al 30/04/2021 per comportamento scorretto e per aver aver colpito un calciatore avversario con un calcio alla caviglia e successivamente con uno schiaffo al viso. Inoltre punito anche lo sputo rivolto verso un avversario.

Agostinelli invece dovrà star fermo 5 turni per lo schiaffo sferrato proprio all’indirizzo di Karamoko. Aquilani per ultimo dovrà scontare due turni di squalifica, oltre ad una sanzione di 500€ per aver contestato con veemenza l’operato arbitrale e aver trattenuto l’arbitro per un braccio durante la rissa.