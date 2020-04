Che strana fissazione Emery, l’ex fidanzata: “E’ convinto che sia una strega e che abbia causato il suo esonero dall’Arsenal. E poi… non sapeva l’inglese”

E’ tra le possibili opzioni per la Fiorentina in vista della prossima stagione, se la società viola dovesse decidere di fare a meno di Iachini: è Unai Emery, ex tecnico di Siviglia e Arsenal, reduce dall’esonero al secondo anno alla guida dei Gunners. L’addio alla panchina londinese però ha dei risvolti quasi mistici, basati sulle particolari idee del tecnico basco, svelate dalla sua ex fidanzata, la modella Sacha Wrigth: “Emery mi ha incolpato di aver causato l’esonero. Mi ha accusato di essere una strega bianca e di avergli portato iella. Mi ha detto: ‘È dal giorno in cui ci siamo lasciati che abbiamo iniziato a perdere’. Mi ha detto anche che era così stressato che la sua mente non era più a posto dopo che ci siamo separati”.

Emery però aveva un altro problema di non poco conto per la realtà in cui viveva: “La lingua. Aveva un forte accento. Interrompeva regolarmente la conversazione in modo da poter controllare le parole su Google Translate sul suo telefono, ma l’ho trovato attraente sin dal momento in cui ci siamo incontrati la prima volta”.